Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Islam Slimani, 14 milyon euro bonservis ücretiyle Rennes'e transfer oldu
Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Islam Slimani'nin yeni takımı belli oldu. Fransa Ligue 1 ekibi Rennes, Cezayirli golcüyü 14 milyon euro karşılığında transfer etti.
26.08.2020 17:28 | Son Güncelleme: 26.08.2020 18:01
Avrupa'da transfer dönemi tüm hızıyla sürerken Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Islam Slimani'nin de yeni takımı netleşti. Cezayirli golcü 14 milyon euro bonservis ücreti karşılığında Fransa'nın Rennes takımına transfer oldu.
SÖZLEŞME 4 YILLIK
Rennes, geçen sezonu Monaco'da kiralık geçiren Slimani'nin bonservisini elinde bulunduran Leicester City'ye öderken Cezayirli futbolcu ile de 4 yıllık sözleşme imzaladı.
FENERBAHÇE FORMASIYLA 15 MAÇA ÇIKTI
32 yaşındaki futbolcu, 2018/19 sezonunda Fenerbahçe forması giymişti. Deneyimli futbolcu, çubuklu formayla Süper Lig'de çıktığı 15 maçta rakip fileleri 1 kez havalandırmıştı. Sliman, kariyerinde daha önce Cheraga, Belouizdad, Sporting, ve Newcastle'da oynadı.
Kaynak: Hürriyet