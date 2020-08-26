Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Islam Slimani, 14 milyon euro bonservis ücretiyle Rennes'e transfer oldu Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Islam Slimani'nin yeni takımı belli oldu. Fransa Ligue 1 ekibi Rennes, Cezayirli golcüyü 14 milyon euro karşılığında transfer etti.

Avrupa'da transfer dönemi tüm hızıyla sürerken Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Islam Slimani'nin de yeni takımı netleşti. Cezayirli golcü 14 milyon euro bonservis ücreti karşılığında Fransa'nın Rennes takımına transfer oldu. SÖZLEŞME 4 YILLIK Rennes, geçen sezonu Monaco'da kiralık geçiren Slimani'nin bonservisini elinde bulunduran Leicester City'ye öderken Cezayirli futbolcu ile de 4 yıllık sözleşme imzaladı. FENERBAHÇE FORMASIYLA 15 MAÇA ÇIKTI 32 yaşındaki futbolcu, 2018/19 sezonunda Fenerbahçe forması giymişti. Deneyimli futbolcu, çubuklu formayla Süper Lig'de çıktığı 15 maçta rakip fileleri 1 kez havalandırmıştı. Sliman, kariyerinde daha önce Cheraga, Belouizdad, Sporting, ve Newcastle'da oynadı. Kaynak: Hürriyet