Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Max Kruse, yeni takımı Union Berlin'de antrenmana çıkamıyor
Sözleşmesini tek taraflı feshederek 2019/20 sezonu sırasında Fenerbahçe'den olaylı bir şekilde ayrılan ve mahkemelik olan Max Kruse, yeni takımı Union Berlin'de dökümanların tamamlanmaması nedeniyle antrenmanlara çıkamıyor.
25.08.2020 17:01 | Son Güncelleme: 26.08.2020 00:40
Fenerbahçe'de sözleşmesini tek taraflı feshedip sarı lacivertlilerden olaylı bir şekilde ayrılan Max Kruse'nin yeni takımı Union Berlin'de antrenmanlara çıkmasına FIFA engel oldu.
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Dökümanları henüz tamamlanmayan Alman futbolcu FIFA'nın kararıyla sarsıldı. BZ-Berlin'e konuşan bir FIFA yetkilisi, "Transferle ilgili tüm dökümanlar tamamlanmadı ve bu nedenle prosedür tamamlanmadı" sözlerini kullandı. Kruse, bu yüzden imza atmasına rağmen takımla antrenmanlara çıkamıyor.
"TÜM BELGELERİ YÜKLEDİK"
Union Berlin Sportif Direktörü Oliver Ruhnert ise "Transfer Sistemi'ne tüm belgeleri yükledik. Bu dakikadan sonra artık Kruse'yi oynatmak istiyoruz" şeklinde konuştu.