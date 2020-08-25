Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse'ye FIFA'dan şok cevap Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Union Berlin'e imza atan Max Kruse, FIFA'dan aldığı cevapla şok oldu.

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Union Berlin'e imza atan Max Kruse, FIFA'dan aldığı cevapla şok oldu.

BZ-Berlin'e konuşan bir FIFA yetkilisi, "Transferle ilgili tüm dökümanlar tamamlanmadı ve bu nedenle prosedür tamamlanmadı" sözlerini kullandı. Kruse, bu yüzden imza atmasına rağmen takımla antrenmanlara çıkamıyor.

Union Berlin Sportif Direktörü Oliver Ruhnert ise "Transfer Sistemi'ne tüm belgeleri yükledik. Bu dakikadan sonra artık Kruse'yi oynatmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: Hürriyet