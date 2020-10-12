Fenerbahçe'de transferlerin kahramanı Emre Belözoğlu ailesiyle tatile çıktı

Sezon öncesi en çok yorulan isimlerden biri Emre Belözoğlu oldu. Henüz unvanı resmen açıklanmayan çiçeği burnunda sportif direktör, 16'sı A takıma 2'si altyapıya olmak üzere tam 18 transfere imza attı.

AİLESİYLE BİRLİKTE YORGUNLUĞUNU ATIYOR

Gece gündüz transfer görüşmeleri yapan, seyahat üstüne seyahate çıkan Emre Belözoğlu, milli arada dinlenme fırsatı buldu.

Transfer döneminde önemli işlerin altına imza atan Emre Belözoğlu, ailesiyle birlikte Çeşme'de tatil yapıyor.

Fenerbahçe'nin Emre Belözoğlu'nun resmi görevini kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.