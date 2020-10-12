Fenerbahçe'de transferlerin kahramanı Emre Belözoğlu ailesiyle tatile çıktı
12.10.2020 11:01 | Güncelleme: 12.10.2020 11:12
Fenerbahçe'nin bu sezon yaptığı 18 transferde de başrol oynayan Emre Belözoğlu, milli arayı fırsat bilerek sezon öncesinin yorgunluğunu atmak için tatile çıktı.
Sezon öncesi en çok yorulan isimlerden biri Emre Belözoğlu oldu. Henüz unvanı resmen açıklanmayan çiçeği burnunda sportif direktör, 16'sı A takıma 2'si altyapıya olmak üzere tam 18 transfere imza attı.
AİLESİYLE BİRLİKTE YORGUNLUĞUNU ATIYOR
Gece gündüz transfer görüşmeleri yapan, seyahat üstüne seyahate çıkan Emre Belözoğlu, milli arada dinlenme fırsatı buldu.
Transfer döneminde önemli işlerin altına imza atan Emre Belözoğlu, ailesiyle birlikte Çeşme'de tatil yapıyor.
Fenerbahçe'nin Emre Belözoğlu'nun resmi görevini kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.