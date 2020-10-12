Fenerbahçe'de transferlerin kahramanı Emre Belözoğlu ailesiyle tatile çıktı

Fenerbahçe'nin bu sezon yaptığı 18 transferde de başrol oynayan Emre Belözoğlu, milli arayı fırsat bilerek sezon öncesinin yorgunluğunu atmak için tatile çıktı.