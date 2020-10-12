Fenerbahçe'de transferlerin kahramanı Emre Belözoğlu ailesiyle tatile çıktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Fenerbahçe'de transferlerin kahramanı Emre Belözoğlu ailesiyle tatile çıktı

12.10.2020 11:01 | Son Güncelleme: 12.10.2020 11:12

Fenerbahçe'nin bu sezon yaptığı 18 transferde de başrol oynayan Emre Belözoğlu, milli arayı fırsat bilerek sezon öncesinin yorgunluğunu atmak için tatile çıktı.

Sezon öncesi en çok yorulan isimlerden biri Emre Belözoğlu oldu. Henüz unvanı resmen açıklanmayan çiçeği burnunda sportif direktör, 16'sı A takıma 2'si altyapıya olmak üzere tam 18 transfere imza attı.

AİLESİYLE BİRLİKTE YORGUNLUĞUNU ATIYOR

Gece gündüz transfer görüşmeleri yapan, seyahat üstüne seyahate çıkan Emre Belözoğlu, milli arada dinlenme fırsatı buldu.

Transfer döneminde önemli işlerin altına imza atan Emre Belözoğlu, ailesiyle birlikte Çeşme'de tatil yapıyor.

Fenerbahçe'nin Emre Belözoğlu'nun resmi görevini kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.

Fenerbahçe'de transferlerin kahramanı Emre Belözoğlu ailesiyle tatile çıktı
Haber Yorumları (2)
HASAN: Transferin kahramanımı sezon başında bunlara söylenen limitler nerede bunların harcadığı para nerede uefa bile artık bizim ligle ilgilenmiyor sadece avrupadan men ediyor bakın trabzonu kovaladı kimseden ses çıkmıyor
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
BİLGİ NE GÜZEL ŞEY: hasan bey biraz araştırma yaparak fenerbahçenin transfer limitleri ile ilgili neden sıkıntı yaşamadığı hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. burada atıp tutmak yerine arama motoruna fenerbahçe transfer limiti yazıp bulabilirsiniz.
Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Ersin Tatar Vladimir Putin Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Cansu Dere Halil Sezai Türkan Şoray
Spor Erol Bulut Caner Erkin Malcolm Thomas Manuel Fernandes Hasan Ali Kaldırım
Daha Fazla Hatay İzmir Milli Bakan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fenerbahçe'de transferlerin kahramanı Emre Belözoğlu ailesiyle tatile çıktı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.10.2020 12:12:15. #1.15#
title