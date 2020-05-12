Fenerbahçe'de bir personelin daha koronavirüs testi pozitif çıktı

Fenerbahçe, 11 Mayıs Pazartesi günü tüm futbolcu, teknik ekip ve çalışanlara yapılan testin sonucunda bir personelin testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada;

"Kulübümüz tarafından Samandıra Can Bartu Tesislerimizde 11 Mayıs Pazartesi günü tüm futbolcu, teknik ekip ve çalışanlarımıza Covid-19 tanı testi yapılmıştır.

Samandıra çalışanlarımızdan birinin test sonucu pozitif çıkmıştır. Testi pozitif çıkan çalışanımız evde izolasyona alınmış ve kendisine ilaç tedavisi başlamıştır."

TOPLAM VAKA SAYISI 2 OLDU

"Geçtiğimiz hafta yapılan testlerde pozitif çıkan çalışanımızın ardından bu haftaki testle birlikte Samandıra Can Bartu tesislerimizde toplamda 2 çalışanımızda Covid-19 virüsü tespit edilmiştir.

Konu hakkında gelişmeler oldukça tekrar kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.