Fenerbahçe Başantrenörü Obradovic, yeni imajıyla sosyal medya gündem oldu Koronavirüs nedeniyle ülkesine giden Fenerbahçe Beko'un koçu Zeljko Obradovic'in sakllarının ve saçlarının uzamış hali sosyal medyada çok sayıda beğeni aldı.