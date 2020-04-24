Fenerbahçe Başantrenörü Obradovic, yeni imajıyla sosyal medya gündem oldu
Koronavirüs nedeniyle ülkesine giden Fenerbahçe Beko'un koçu Zeljko Obradovic'in sakllarının ve saçlarının uzamış hali sosyal medyada çok sayıda beğeni aldı.
24.04.2020 22:48 | Son Güncelleme: 24.04.2020 22:53
Fenerbahçe Ülker Başantrenörü Zeljko Obradovic'in yeni imajı sosyal medyada gündem oldu.
Sırp antrenörün sakallarının ve saçlarının uzamış hali büyük ilgi gördü. Sarı-lacivertli taraftarlar, konu hakkında çok sayıda paylaşımda bulundu.
ÜLKESİNE DÖNMÜŞTÜ
Obradovic, Türkiye'de yaşanan koronavirüs salgını sonrası liglerin ertelenmesiyle birlikte, Sırbistan'ın gönderdiği özel uçakla ülkesine dönmüştü.