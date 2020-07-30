Kan kusunca minibüsten inen yaşlı adam, oturduğu kaldırımda yaşamını yitirdi

Kütahya'da, köy minibüsüne binen 57 yaşındaki Süleyman Çakmak, bir süre sonra kan kusmaya başladı. Minibüsten inerek kaldırıma oturduktan bir süre sonra yere yığılan yaşlı adam, olay yerinde hayatını kaybetti.

30.07.2020 19:07 | Son Güncelleme: 30.07.2020 21:32

Kütahya'da, bindiği köy minibüsünden rahatsızlanarak inen Süleyman Çakmak (57), oturduğu kaldırımda hayatını kaybetti.

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Olay, saat 18.00 sıralarında Yıldırım Beyazıt Mahallesi Erdoğan Atasoy Caddesi üzerinde meydana geldi. Aslanapa köy minibüsüne binen Süleyman Çakmak, iddiaya göre bir süre sonra kan kusmaya başladı. Durumu fark eden yolcular sürücüyü uyarıp, 112 Acil çağrı merkezine haber verdi.

OTURDUĞU KALDIRIMDA HAYATINI KAYBETTİ

Çakmak, minibüsten inerek kaldırıma oturduktan bir süre sonra yığıldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Çakmak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri çevresini güvenlik şeridiyle kapatan polis, yapılan incelemenin ardından Çakmak'ın cansız bedenini otopsi için Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırdı. Süleyman Çakmak'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netleşecek.