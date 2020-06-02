Fatih Ürek, eski dostu Demet Akalın'ı hayatından çıkardı: İlgi alanımda değil

Korona virüs nedeniyle yavaş yavaş normalleşmeye dönülen şu günlerde işletmesinde nelere dikkat ettiğini anlatan Ürek, "Müşterilerimizin muhakkak ateşlerini ölçüyoruz. Mesafe kuralına dikkat ediyoruz. Menüyü müşterilerimize okuyoruz. İnsanlar bu düzene yavaş yavaş alışacak" dedi.