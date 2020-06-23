Fatih Terim, Gaziantep maçının biletini Belhanda, Jimmy Durmaz ve Sekidika'nın kesti

Tartışmaları kararların ön plana çıktığı 3-3'lük Gaziantep beraberliği nedeniyle hakem Alper Ulusoy'un kararlarına tepkili olan Galatasaray'da fatura üç futbolcuya kesildi. Younes Belhanda, Jimmy Durmaz ve Jesse Sekidika üçlüsü, maçtan sonra soyunma odasına girmeyen Fatih Terim'in öfkesinden nasibini aldı.

SEZON BİTER BİTMEZ GİTMESİNİ İSTİYOR

Tecrübeli teknik adam, bir süredir Arap kulüpleriyle transfer görüşmeleri yapan Younes Belhanda'nın gitmesini istiyor. Faslı yıldızın sezon biter bitmez gönderilmesini isteyen Terim, kendisine verilen şansı kullanamayan Jimmy Durmaz'ı da gözden çıkardı. Deneyimli futbolcunun kontratı, lig bitimiyle birlikte karşılıklı olarak feshedilecek.

SEKIDIKA PENALTI YAPTIRMIŞTI

Karşılaşmanın tartışmalı uzatma dakikalarında penaltıyı yaptıran ve 3 puanın gitmesine neden olan Jesse Sekidika'nın da ya başka bir takıma kiralanacağı ya da satılacağı öğrenildi.

LİDERLE KARŞILAŞACAK

Cezalı oyuncuların yanı sıra sakatlıklar da boğuşan Galatasaray, Süper Lig'in 28. haftasında lig lideri Başakşehir FK ile kozlarını paylaşacak. Kritik karşılaşma, 28 Haziran Pazar günü Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.