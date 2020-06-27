Fatih Terim, Başakşehir maçında Linnes'e ilk 11'de şanş vermeyi düşünüyor

Koronavirüs arası sonrasında galibiyete hasret kalan, oynadığı 2 maçta sadece 1 puan alabilen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Medipol Başakşehir maçının planını çizdi.

Sakatlıklar ve cezalar nedeniyle kadro yapmakta zorlanan deneyimli teknik adamın aylar sonra Norveçli sağ bek oyuncusu Martin Linnes'e forma vermesi bekleniyor. Ligin 28. haftasında oynanan ve 3-3 beraberlikle sonuçlanan Gaziantep FK maçında oyuna sonradan giren ve 9 dakikada sahadan kalan Linnes, son olarak Şubat ayının başında oynanan Kayserispor maçında ilk 11'de sahaya çıkmıştı.

FORVETE ONYEKURU

Sarı kırmızılılarda, Başakşehir maçında kırmızı kart cezalısı olan Adem Büyük ve Ahmet Çalık ile sakatlığı bulunan Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao, forma giyemeyecek. Kritik maçta Falcao'dan yaralanamayacak Fatih Terim, forvet bölgesinde Henry Onyekuru'yu değerlendirmeyi düşünüyor.