Fatih Altaylı'dan çarpıcı iddia: Yabancı sınırı getirilirse, üç büyükler bir süre sonra küme düşer

Fatih Altaylı, Emin Çağlar'ın moderatörlüğünde Bloomberg HT'de yayınlanan Spor Saati adlı programda spor gündemini değerlendirdi.

Yabancı kuralının değişmesi gündemini de değerlendiren Altaylı, "Yabancı sınırı getirilirse Üç Büyükler bir süre sonra küme düşer" dedi.

İşte Fatih Altaylı'nın açıklamaları;

Yabancı kuralı bu şekilde değiştirdiğinden beri Türk futbolunun geneline fayda sağladığını söylemek mümkün. Uluslararası alanda pek çok önemli futbolcu var. Gittikleri yerlerde birinci sınıf futbolcu olarak, birinci sınıf kulüplerde top koşturuyorlar. Milli Takım'ın sonuçları ortada... Demek ki Türk futboluna zarar vermedi bu iş. Türk ekonomisinde önümüzdeki dönemde futbol takımlarının eskisi gibi para harcama dönemi yok. Özellikle bu yeniden yapılandırma anlaşması imzalayan kulüplerde başkanların cebinden verme lüksü de yok. Her şey kontrol altında.

"ÜÇ BÜYÜKLER, BİR SÜRE SONRA KÜME DÜŞER"

Yabancı kuralı değişir, sınırlama getirilirse Türk futbolcularının fiyatındaki artış, bu kulüplerin canını yakar. Zaten zorlanan kulüpler küme düşerler! Kural değiştirilirse üç büyük kulüp, bir süre sonra küme düşer! Belki de olması gereken bu. Çünkü hiçbiri FFP'yi karşılamayacak. 100 bin Euro'ya oynayan, Türkiye'de hiçbir yurt dışı şansı olmayan futbolculara dünya para verirsiniz. Günlük hesaplarla bu işleri parmaklamak iyi bir şey değildir.