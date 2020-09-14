Faruk Bildirici kimdir? Faruk Bildirici kaç yaşında, nereli? Faruk Bildirici hayatı ve biyografisi!

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FARUK BİLDİRİCİ KİMDİR?

Doğum tarihi: 24 Haziran 1956

Kaç yaşında : 64 yaşında

Nereli : Gaziantep, Türkiye

Eğitim : Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'ni bitirdi. Gazeteciliğe, Haziran 1980'de Cumhuriyet'te başladı. 12 Eylül döneminde sıkıyönetim ve eğitim muhabirliği, 1983 seçimlerinden sonra da Başbakanlık, ANAP ve parlamento muhabirliği yaptı. Bir süre Haber Müdürlüğü görevinde bulunduğu Cumhuriyet'ten, Nisan 1992'de ayrıldı.

Sabah Gazetesi'nde beş ay süren parlamento muhabirliğinden sonra Ekim 1992'de Hürriyet'e geçti. Yaklaşık beş yıl Hürriyet Ankara Büro Şefi olarak görev yaptı. Bir süre yine Hürriyet'te araştırmacı-yazar olarak çalıştı. 1998'de çıkan Gizli Kulaklar Ülkesi adlı ilk kitabı öncesinde Hürriyet gazetesinde Telekulak dosyası adlı bir yazı dizisi hazırladı. Bu dizide ilk kez kullandığı telekulak sözcüğü, daha sonraki yıllarda Türkiye'de gizli telefon dinlemelerini anlatan popüler bir kavram haline geldi. 2002'de Hürriyet gazetesi Ankarara Temsilci Yardımcılığı görevine getirildi. Aynı yıl Tempo dergisinde Kırlangıç Yuvası adlı köşede yazdı.

Ağustos 2004 - 14 Mart 2005 tarihleri arasında "Anlatsam Roman Olur" başlığıyla Hürriyet gazetesinde gerçek yaşam öyküleri kaleme aldı. Bu dizide kaleme alınan öykülerden hareketle hazırlanan aynı adlı televizyon programı Kanal D'de yayınlandı. Tv 8'de 1999-2001 yılları arasında Doğan Tılıç ile birlikte medya eleştiri programı olan Çuvaldız programını hazırladı. TV8'de "Nerede Kalmıştı" (1999) ve Cine-5'te de "Üç artı Bir" adlı söyleşi programları yaptı. 2009-2012 yılları arasında Hürriyet Pazar'da "Puzzle portreler" başlığıyla yayınlanan portre söyleşileri hazırladı. 19 Nisan 2010 tarihinde Hürriyet gazetesinin Okur Temsilciliği (ombudsman) görevini üstlendi. 3 Mart 2019'da Hürriyet gazetesindeki görevine son verildi.

Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı'nda, üç dönem "Araştırmacı gazetecilik" dersleri verdi. 2014-2015 yıllarında da Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde "Parlamento muhabirliği" dersleri verdi.

Kitapları

• Gizli Kulaklar Ülkesi (1998)

• Maskeli Leydi (1998) - Tansu Çiller'in yaşamöyküsü

• Üniforma Slogan Biber (1999)

• Kuzum Bülent (2000) - Bülent Ecevit'e aileden mektuplar

• Siluetini Sevdiğimin Türkiyesi (2000)

• Anıtkabir Racon Zambak (2001)

• Hanedanın Son Prensi (2007) - Mesut Yılmaz'ın yaşamöyküsü

• Yemin Gecesi (2008) - Leyla Zana'nın yaşamöyküsü

• Serkis Bu Toprakları Sevmişti (2008)