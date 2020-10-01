Fahriye Evcen, yeğeniyle fotoğrafını paylaştı! Benzerlikleri görenleri şaşırttı

Oyuncu Burak Özçivit ile evli Fahriye Evcen, sosyal medya hesabı Instagram'da yeğeni Rüya Seçgin ile çekilen fotoğraflarını "Teyze ve yeğen" notuyla paylaştı. Dakikalar içerisinde 624 binden fazla beğeni toplayan fotoğrafa çok sayıda yorum yapıldı. Fahriye Evcen'in yeğeni ile makyajsız paylaştığı fotoğrafta ikili birbiriyle olan benzerliği takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

İşte Evcen ve yeğeninin çok konuşulan pozları...