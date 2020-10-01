Fahriye Evcen, yeğeniyle fotoğrafını paylaştı! Benzerlikleri görenleri şaşırttı
01.10.2020 07:37 | Güncelleme: 01.10.2020 07:48
Güzel oyuncu Fahriye Evcen, son zamanlarda aktif olarak kullandığı Instagram hesabından yeğeni Rüya Seçgin ile olan bir fotoğrafını paylaştı. Evcen ve yeğeninin benzerliği ise herkesi şaşkına çevirdi.
Oyuncu Burak Özçivit ile evli Fahriye Evcen, sosyal medya hesabı Instagram'da yeğeni Rüya Seçgin ile çekilen fotoğraflarını "Teyze ve yeğen" notuyla paylaştı. Dakikalar içerisinde 624 binden fazla beğeni toplayan fotoğrafa çok sayıda yorum yapıldı. Fahriye Evcen'in yeğeni ile makyajsız paylaştığı fotoğrafta ikili birbiriyle olan benzerliği takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.