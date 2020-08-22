Fahriye Evcen, makyajsız pozlarıyla Instagram'ı salladı! Bir saatte binlerce beğeni yağdı

Sosyal medya hesabından her yaptığı paylaşım gündem olan Fahriye Evcen bu sefer de makyajsız pozlarını paylaştı. Peş peşe beyaz gömlekli pozlarına paylaşan oyuncuya beğeni yağdı.

Dağınık saçlarıyla pozlar veren Evcen'in pozları 1 saat içinde 443 binden fazla beğeni aldı. Evcen'in kelebek emojisiyle paylaştığı pozlarına ilk yorumlardan biri de oyuncu Demet Özdemir'den geldi. Özdemir, meslektaşını pozlarına kırmızı kalp koyarak beğenisini gösterdi.

İşte Fahriye Evcen'in yeni pozları...