Fahrettin Koca, 21 Eylül'ü işaret edip mesajı verdi: Çocuklara bunu çok gören var mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yüz yüze eğitimin başlayacağı 21 Eylül tarihi için vatandaşlara sosyal medya üzerinden çağrıda bulundu. "Tedbirlerle, virüse yayılım şansı tanımayalım" diyen Koca, notunu bir öğrenci fotoğrafıyla paylaştı.

"ÇOCUKLARA BUNU ÇOK GÖREN VAR MI?"

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, çocuklar ve gençlerin okulları ve büyükleri için salgına karşı elinden geleni yaptığını belirtti. Koca'nın paylaşımında şu ifadelere yer verildi: "Çocuklar, gençler, okulları ve büyükleri için salgına karşı elinden geleni yapıyor. Kurallara uyulmazsa hayatın nasıl aksadığını biliyorlar. Yüz yüze eğitimin başlayacağı 21 Eylül için hazırlanalım. Tedbirlerle, virüse yayılım şansı tanımayalım. Çocuklara bunu çok gören var mı?"

Bakan'ın vatandaşlara çağrı niteliğinde olan paylaşımında yer alan öğrenci fotoğrafında yer alan "Tüm arkadaşları tedbirlere uydurdum" notu dikkat çekti.

Geçtiğimiz hafta koronavirüs nedeniyle okulların 31 Ağustos'ta uzaktan eğitim modelinde açılmasına, 21 Eylül'de ise yüz yüze eğitime başlanmasına karar verilmişti.