Facebook'tan video indirme nasıl olur? Facebook'tan video indirmek için ne yapmak gerekir? Facebook'tan video nasıl indirilir?

Facebook ile ilgili en çok merak edilen durumlardan birisi ise bu mecrada gördüğümüz videoları indirebilme özelliği. Facebook kendi bünyesinde bu özelliği kullanıcılara sunmuyor. Ancak farklı eklentiler vasıtasıyla facebook'tan video indirmek mümkün. Hem de ücretsiz.

FACEBOOK'TAN VIDEO NASIL İNDİRİLİR?

Facebook'ta indirmek istediğiniz video üzerine sağ tıklayınız ve URL göster diyerek video linkini kopyalayınız. Tarayıcınızda yeni sekme açarak oraya yapıştırınız. "www" yazan yeri silip yerine "mbasic" yazınız ve entera basınız. Videoyu oynatınız. Sağ tıklayınız ve video olarak kaydete tıklayarak indirebilirsiniz.

IPHONE'LAR İÇİN FACEBOOK'TAN VIDEO İNDİRME

Apple uygulama mağazasına gidin. MyMedia uygulamasını App Store üzerinden yükleyin. Facebook uygulamasını açın ve indirmek istediğiniz videoya gidin.Videoyu çaldıktan sonra paylaşma seçeneğini göreceksiniz. Bu seçeneğe dokunun ve "Bağlantıyı kopyala" seçeneğine dokunun.Kolayca indirilebilirsiniz.