Bu kadar etkili olan bu mecrada bir hesap açmak hiçte zor değil. Peki, Facebook hesap açma nasıl yapılır? Facebook nasıl hesap açılır? Facebook kolay hesap açma?

FACEBOOK HESAP AÇMA NASIL YAPILIR?

Bir Facebook hesabı oluşturmak için:

facebook.com adresine gidin ve Yeni Hesap Oluştur'a tıklayın. Adınızı, e-posta adresinizi veya cep telefonu numaranızı, şifrenizi, doğum tarihinizi ve cinsiyetinizi girin. Kaydol'a tıklayın. Hesabınızı oluşturmayı tamamlamak için e-posta adresinizi veya cep telefonu numaranızı onaylamanız gerekir.

Facebook hesabı oluşturmaya çalışırken sorun yaşıyorsanız:

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