Fabrice N'Sakala'nın Beşiktaş paylaşımı, taraftarı heyecanlandırdı

Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Alanyaspor'la olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan sol beki Fabrice N'Sakala, sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

BEŞİKTAŞ FORMASI GİYDİRİLEN FOTOĞRAFI PAYLAŞTI

1 haftadır Beşiktaş'ın ciddi şekilde istediği konuşulan 29 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş forması giymiş şekilde üzerinde oynanmış bir fotoğrafı takipçileriyle paylaştı.

Bu paylaşım, siyah-beyazlı taraftarlarda büyük heyecan yarattı.