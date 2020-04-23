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Fabrice N'Sakala'nın Beşiktaş paylaşımı, taraftarı heyecanlandırdı

Alanyaspor'un sol beki Fabrice N'Sakala, sosyal medyada Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandırdı. 29 yaşındaki futbolcu, bir taraftarın kendisine Beşiktaş forması giydirdiği fotoğrafı paylaştı.

23.04.2020 12:06 | Son Güncelleme: 23.04.2020 12:13

Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Alanyaspor'la olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan sol beki Fabrice N'Sakala, sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

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BEŞİKTAŞ FORMASI GİYDİRİLEN FOTOĞRAFI PAYLAŞTI

1 haftadır Beşiktaş'ın ciddi şekilde istediği konuşulan 29 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş forması giymiş şekilde üzerinde oynanmış bir fotoğrafı takipçileriyle paylaştı.

Bu paylaşım, siyah-beyazlı taraftarlarda büyük heyecan yarattı.