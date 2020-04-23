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Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş, Spor, Haber

Fabrice N'Sakala'nın Beşiktaş paylaşımı, taraftarı heyecanlandırdı

Alanyaspor'un sol beki Fabrice N'Sakala, sosyal medyada Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandırdı. 29 yaşındaki futbolcu, bir taraftarın kendisine Beşiktaş forması giydirdiği fotoğrafı paylaştı.

23.04.2020 12:06 | Son Güncelleme: 23.04.2020 12:13
Fabrice N'Sakala'nın Beşiktaş paylaşımı, taraftarı heyecanlandırdı

Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Alanyaspor'la olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan sol beki Fabrice N'Sakala, sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

BEŞİKTAŞ FORMASI GİYDİRİLEN FOTOĞRAFI PAYLAŞTI

1 haftadır Beşiktaş'ın ciddi şekilde istediği konuşulan 29 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş forması giymiş şekilde üzerinde oynanmış bir fotoğrafı takipçileriyle paylaştı.

Bu paylaşım, siyah-beyazlı taraftarlarda büyük heyecan yarattı.

Fabrice N'Sakala'nın Beşiktaş paylaşımı, taraftarı heyecanlandırdı
Fabrice N'Sakala'nın Beşiktaş paylaşımı, taraftarı heyecanlandırdı
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