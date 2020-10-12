F.Bahçe; Alex, Emre ve Volkan'ın vedasını Youtube üzerinden yayınlayacak

Özellikle pandemi döneminde her yaştan insanın yöneldiği sosyal medya platformları, kulüplerin önemli gelir kaynaklarından biri olmaya aday. Fenerbahçe de aktif şekilde kullandığı platformlardan biri olan YouTube'dan ilk olarak 500 bin lira gelir elde etti. Hazırlık maçlarının yayını, yeni transferlerin duyurulması ve kulüple ilgili birçok görselin burada yer almasının geliri katlanarak arttırdığı öğrenildi.

Sarı-lacivertli yönetim bunun üzerine YouTube'un Katıl bölümünü daha aktif kullanma kararı aldı.

"HİÇBİR TELEVİZYONA SATMAYACAĞIZ"

Başkan Ali Koç'un, kurucularından biri olduğu 1907 Fenerbahçe Derneği'nde 30 Eylül'de katıldığı toplantıda bu konuyu dile getirdiği öğrenildi. Bu göre sarı-lacivertli yönetim, kulübe büyük hizmetlerde bulunan üç oyuncusu için bir jübile planlıyor ve bunun YouTube'da yayınlanması düşünülüyor.

Alex de Souza, Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel'in jübilesi için Koç'un "Hiçbir televizyon kanalına satmayı düşünmüyoruz. Youtube Katıl'da yayınlamayı düşünüyoruz" dediği öğrenildi.