F.Bahçe; Alex, Emre ve Volkan'ın vedasını Youtube üzerinden yayınlayacak
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F.Bahçe; Alex, Emre ve Volkan'ın vedasını Youtube üzerinden yayınlayacak

12.10.2020 09:46 | Son Güncelleme: 12.10.2020 09:55

Alex, Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel'in camiaya vedası için Başkan Ali Koç'un "Şu an hiçbir kanala satmayacağız. YouTube Katıl'da yayınlamayı planlıyoruz" dediği öğrenildi.

Özellikle pandemi döneminde her yaştan insanın yöneldiği sosyal medya platformları, kulüplerin önemli gelir kaynaklarından biri olmaya aday. Fenerbahçe de aktif şekilde kullandığı platformlardan biri olan YouTube'dan ilk olarak 500 bin lira gelir elde etti. Hazırlık maçlarının yayını, yeni transferlerin duyurulması ve kulüple ilgili birçok görselin burada yer almasının geliri katlanarak arttırdığı öğrenildi.

Sarı-lacivertli yönetim bunun üzerine YouTube'un Katıl bölümünü daha aktif kullanma kararı aldı.

"HİÇBİR TELEVİZYONA SATMAYACAĞIZ"

Başkan Ali Koç'un, kurucularından biri olduğu 1907 Fenerbahçe Derneği'nde 30 Eylül'de katıldığı toplantıda bu konuyu dile getirdiği öğrenildi. Bu göre sarı-lacivertli yönetim, kulübe büyük hizmetlerde bulunan üç oyuncusu için bir jübile planlıyor ve bunun YouTube'da yayınlanması düşünülüyor.

Alex de Souza, Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel'in jübilesi için Koç'un "Hiçbir televizyon kanalına satmayı düşünmüyoruz. Youtube Katıl'da yayınlamayı düşünüyoruz" dediği öğrenildi.

F.Bahçe; Alex, Emre ve Volkan'ın vedasını Youtube üzerinden yayınlayacak
Haber Yorumları (3)
VELİ: youtube üzerinden yayınlayınca para kazanmış olmuyormusun :)) Hayrına youtube yayınladık deseydiniz komiksiniz ya
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BRÜTÜS: Sonu da başkan doğru işler yapıyor. Tebrikler.
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KONYA: aman çok önemliydiya sahalar 3k kurtuluyor
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.10.2020 10:42:16. #1.14#
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