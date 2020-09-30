Ezgi Mola ve Merve Dizdar, Masumlar Apartmanı'ndaki performanslarıyla parmak ısırttı

TRT 1'nin yeni dizisi Masumlar Apartmanı dün akşam 3. bölümüyle ekrana geldi. Başrollerini Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu, Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın oynadığı dizi, başarılı performanslarla Twitter'da en çok konuşulanlar arasına girdi.

TEMİZLİK KRİZİNE GİRİNCE TUZ RUHUYLA YERLERİ SİLDİ

Masumlar Apartmanı'nın son bölümünde Han ve İnci arasındaki ilişki ortaya çıktı. İnci'yi kendi evlerinde kardeşi Han'la birlikte uyurken gören Safiye, İnci'nin dedesine haber verdi. Dedesinin rest çektiği İnci, Han ile ayrılmak zorunda kaldı. Diğer yandan ise eve yabancı biri geldiği için Safiye temizlik krizine girdi. Evi tuz ruhuyla temizlemeye çalışan Safiye ve Gülben'i zehirlenmekten kardeşleri Han son anda kurtardı.

PERFORMANSIYLA ALKIŞ TOPLADI

Diğer yandan ise ablası Safiye'nin "Aklını peynir ekmekle yememiş olan hangi adam altına işeyen bir kadını eş olarak ister acaba. Bundan tiksinmeyecek bir adam var mı acaba? Kendini aşk romanlarına fazla kaptırma. İkimiz yaşlanıp gideceğiz bu evde. Hadi git pis" sözleri Gülben'i yıktı. Elinde poşetle birlikte çöp eve giden Gülben'in ağlama krizi geçirdiği anlar ise seyirciyi etkiledi.

TWITTER'DA GÜNDEM OLDU

Masumlar Apartmanı, yeni bölümüyle Twitter'da TT listesinde bir numarada yer aldı. Oyunculuklarıyla parmak ısırtan Merve Dizdar ve Ezgi Mola için binlerce paylaşım yapıldı.

İşte o paylaşımlardan bazıları...