Ezgi Avcı ve basketbolcu Nemanja Djurisic evlendi

Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Miss Turkey 2013 üçüncüsü Ezgi Avcı, 3 yıldır birliktelik yaşadığı basketbolcu, Nemanja Djurisic ile Bodrum'da evlendi. Ünlü çiftin Bodrum'da gerçekleşen nikah törenine sınırlı sayıda aile üyeleri ve yakın dostları katıldı.

MUTLU HABERİ INSTAGRAM'DAN VERDİ

Bir sene önce aile arasında nişan töreni yapan geçtiğimiz sezon Beşiktaş forması giyen Karadağlı basketbolcu Nemanja Djurisic ile evlenen Ezgi Avcı'nın mutluluğu ise yüzüne yansıdı. Nikah sonrası çekilen fotoğraflarını Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Avcı, "Evet dedim" notunu yazdı.

İşte çiftin mutluluk pozları...