İnternette tanıştığı kadına saf duygularla inanan 65 yaşındaki adam binlerce lirasından oldu

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde ikamet eden 65 yaşında bir kişi internetten tanıştığı kadın tarafından evlilik vaadiyle kandırıldı. Kadının yakınları olduğunu iddia ettikleri iki kişi tarafından yağmalandı.

Alınan bilgiye göre Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde ikamet eden 65 yaşındaki A.I. internet üzerinden tanıştığı kadın tarafından evlilik vaadiyle kandırıldı.

23 BİN 500 TL, 13 CUMHURİYET ALTINI VE 2 CEP TELEFONUNDAN OLDU

Kadının akrabaları olduklarını iddia eden 2 kişi mağdurun Kastamonu Taşköprü'deki evine gelerek mağdurdan evlilik masrafları adı altında 23.500 TL para ile 13 adet Cumhuriyet altını ve 2 adet cep telefonunu alarak mağdur A.I'nın evinden ayrıldı.

ŞÜPHELİLER YOZGAT'TA YAKALANDI

Yaşananların ardından mağdur A.I., evlenmek istediği kadına hiçbir şekilde ulaşamayınca durumu jandarmaya haber verdi. Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ekiplerinin titiziz çalışması sonucu yağma olayını gerçekleştirdikleri iddiası ile aranan F.Y. ile A.Ç. Yozgat ilinde yakalanarak Kastamonu'ya getirildi.

Zanlılar Jandarma'da ki işlemlerinin ardından yağma ve dolandırıcılık suçlarından adliyeye sevk edildi.