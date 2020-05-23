Evli kadını taciz eden adam, karı kocadan dayak yedi

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, evli bir kadın, kendisini ilişkiye girmek için telefonla tehdit adamı evine çağırdı. Eve gelen adam, evli kadın ve kocası sopayla dövüldü. Bayılan adam ambulansla hastaneye kaldırıldı.

EVE GİRER GİRMEZ EVLİ KADINA SALDIRDI

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi Koru Mahallesi'nde, evli ve bir çocuğu bulunan Hatice Yaman, kendisini telefonlara arayarak ilişki teklifinde bulunduğunu iddia ettiği 45 yaşındaki Kadir Ö'yü eşinin evde olduğu saatte evine çağırdı. Motosikletiyle Hatice Yaman'ın evine giden Kadir Ö., iddiaya göre eve girer girmez Hatice Yaman'a saldırdı. Evde bekleyen Hatice Yaman'ın eşi Veysel Yaman, eline geçirdiği sopayla Kadir Ö'ye saldırdı. Hatice Yaman'ın eşine yardım etmesiyle Kadir Ö. hastanelik oldu.

DAYAKTAN BAYILDI

Veysel Yaman, eşiyle birlikte Kadir Ö'yü dövdükten sonra polisi arayarak durumu anlattı. Olay yerine gelen polis ekipleri yerde baygın yatan Kadir Ö'yü görünce ambulansı arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Kadir Ö'yü baygın halde sedye ile evden çıkardı. Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kadir Ö'nün sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

"KOCANI ÖLDÜRÜP KIZINA TECAVÜZ EDERİM"

Olay anını anlatan Veysel Yaman, Kadir Ö.'nün eve girer girmez eşine saldırdığını belirterek " Önceden tehditler olmuş, evime kadar gelmiş,benimle düzgün konuşacaksın demiş. Ben yokken evimi takip etmiş. Çarşıya gitmiştim, eve döndüğümde o da eve gelip eşime saldırdı. O arada ben de sopayla kendisine saldırdım. Eşim de yardım etti, kavga ettik. Benim evde olduğumu bilmiyordu. Telefonda eşimi tehdit etti. Eşime kendisiyle birlikte olmaması halinde beni öldüreceğini ve 13 yaşındaki kızıma tecavüz edeceğini söylemiş. Telefonunu inceledim, başka kızlarla da mesajlaşmaları var" dedi.

"EŞİMLE BERABER DÖVDÜK"

Hatice Yaman da, "Beni sürekli tehdit ediyordu. Bu durumu eşime söylemiştim. Seni seviyorum, 'sen de seni seviyorum demezsen zorla olur' diyordu. Eşinden ayrıl beraber olalım diyordu. Mesaj attı bana 'eve geleceğim' diye. Ben de eşim evde olacağı için 'gel' dedim. Geldi. Eşim eve gelince saldırdı. Birlikte yaptık. Eşimle beraber dövdük" diye konuştu. Olayın ardından Yaman çifti Kadir Ö'yü dövdükleri sopa ile birlikte ifadeleri alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.