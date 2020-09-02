Şanlıurfalı vatandaş, litresi 10 milyon dolar olan akrep sıvısını üretmek için tesis kurdu

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde yaşayan Ali Yılmaz, 30 yıldır akreplerle iç içe yaşıyor. Küçük yaşlarda Sağlık Bakanlığı'ndan ekiplerin köylerine gelerek akrep aldığını belirten Yılmaz, merak saldığı işi meslek edindiğini söyledi. Yılmaz uzun yıllar uğraştığı akrep işini büyüterek, evlerinin altında bulunan depoda akrep tesisini kurdu.

Türkiye'de sadece Şanlıurfa'da bulunan ve zehrinden serum elde edilen Androctonus Crassicauda akrep türünü tarla, ahır ve kerpiç evlerde yakalayan vatandaşlar, kentte tanınan Ali Yılmaz'ı arayarak bilgi veriyor. Yılmaz, ihbar üzerine gittiği vatandaşların evlerinde kara akrebi yakalayarak tesiste üremelerini sağlıyor. Akrepleri eline alan Yılmaz, birkaç kez akreplerin kendisini sokması üzerine vücudunun bağışıklık kazandığını söyledi. Akrep sıvısının litre fiyatının uluslararası piyasada 10 milyon dolara alıcı bulduğunu ifade eden Yılmaz, kendisinin de yıllardır geçimini akrep işiyle uğraşarak yaptığını söyledi. Yılmaz, akrep zehrinden bulunan 150 farklı proteinin, koronavirüs tedavisinde ilaç olarak kullanılabileceğini ve bunun için yapılacak her türlü çalışmaya destek verebileceğini sözlerine ekledi.

"AKREP GÖREN BENİ ARIYOR"

Yılmaz, uzun yıllardır uğraştığı ve hayali olan akrep tesisini kurduğu için çevrede tanındığını belirterek, "Kim evinde akrep görürse beni çağırıyor. Bende gidip akrebi yakalıyorum. Sonra hayalim olan ve kurduğum tesise getirerek yetiştiriciliğini yapıyorum. Emes, beyin tümürü, kanser tedavisi ve botoks gibi birçok hastalığın tedavisinde kullanılan akrep zehrinden üretilen sıvının üretilmesine ön ayak oluyoruz. Burada yetiştirdiğimiz akrepleri, anlaşmalı olduğumuz firmalara götürüp satışını yapıyoruz" dedi.

"UN KURDU İLE BESLENİYOR"

Yılmaz, akreplerin un kurdu ile beslendiğini aktararak, "Bu tesisimizde akreplerin bakımlarını ve beslenmeleri yapıyoruz. 15 günde bir işçiler özel araçlarla yemlerini verir. Belli çiftleşme dönemlerinden sonra bazı akreplerin 20-30 bazı akreplerin ise 100-150 kadar yavru yaptığını söyleyebiliriz" şeklinde konuştu.

"KORONA İLACI İÇİN DESTEK VERMEYE HAZIRIM"

Yılmaz, "Yurt içi ve yurt dışından birçok talep var. Bu konuda genelde kendi ülkemizin taleplerini karşılamaya çalışıyoruz. Bize baya bir gelir sağlıyor. Yapılan bilimsel araştırmalarda akrebin 1 damla zehrinde yaklaşık 150 protein olduğunu söyleniyor. Bu proteinlerin genelde antibiyotik olarak kullanıldığı da bilimsel çalışmalarda tespit edilmiş. Yaklaşık 1 ay önce beni İtalya'dan aradılar. Ülkenizde korona ile ilgili akrep zehrinden bir çalışmanız var mı dediler. Hayır dedim. Ama bilim kurulundan bu konuyu sordular. Araştırılmanın gerektiğini, gerçekten de bu konunun üzerinde durulmasını dile getirdiler. Bütün dünyayı kasıp kavurmuş olan bu korona salgını için yapılacak akrep ile ilgili çalışmalarda ülkeme istediği desteği sağlarım" ifadelerini kullandı.