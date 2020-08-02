Psikolojik sorunları olan adam, evinin balkonunda kendisini iple çamaşır demirine astı

Aydın'da yaşayan 34 yaşındaki adam, dün evinin balkonunda iple kendisini çamaşır demirine asarak yaşamına son verirken, eşiyle boşandıktan sonra bir süredir psikolojik sorunlarla boğuşuyordu.

02.08.2020 15:25 | Son Güncelleme: 02.08.2020 17:55

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşayan 34 yaşındaki Muhammet A., evinin balkonunda iple kendisini çamaşır demirine asarak intihar etti.

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BİR SÜREDİR PSİKOLOJİK SORUNLARI VARDI

Olay, dün sabah, Kurtuluş Mahallesi, 93 Sokak'ta meydana geldi. Bir süredir psikolojik sorunları olduğu öne sürülen ve eşiyle boşandıktan sonra ağabeyiyle birlikte yaşamaya başladığı öğrenilen Muhammet A., evinin balkonunda iple kendisini çamaşır demirine astı.

Ağabeyi, yatağında göremediği Muhammet A.'yı balkonda asılı hareketsiz halde görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Muhammet A.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Muhammet A.'nın cesedi, otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.