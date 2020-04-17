Kirasını ödeyemediği için evden atılmakla tehdit edilen kadına yardım yağdı! Fazla gelen yardımları paylaşacak

Antalya'da, evlere gündelik temizliğe giderek kızına bakmaya çalışan kronik astım hastası Ayşe Biçici (33), koronavirüs salgını nedeniyle işe gidemedi. Maddi açıdan zorluk yaşayan kadın, kirasını ödeyemeyince, evden atılmakla tehdit edildi. Durumun haber olması sonrasında yüzlerce kişinin yardımda bulunduğu kadın, ihtiyacı kadar olanını alıp fazlasını kendisiyle aynı durumda olan kişilerle paylaşacak.

FAZLA OLAN 5 BİN TL'Yİ İHTİYAÇ SAHİPLERİNE VERECEK

DHA'nın konuyu gündeme getirmesiyle Ayşe Biçici'ye çok sayıda kişi, devlet kurumları ve belediyeler yardımda bulundu. Bu sayede kirasını ve biriken faturalarını ödeyen Biçici, ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra fazla gelen 5 bin lirayı ise Antalya Yardımlaşma Platformu aracılığıyla ihtiyaç sahipleriyle paylaşacak. Yüzlerce kişinin arayarak yardımda bulunduğunu söyleyen Ayşe Biçici, "Onlar sayesinde kiramı, faturalarımı ödedim. Sosyal medya, cep telefonu aracılığıyla birçok insan bana ulaştı, hala da ulaşmaya devam ediyor. Ben ihtiyaçlarımı karşıladım ve artık desteğe ihtiyacım kalmadı. İhtiyacımdan fazla gelen 5 bin lirayı, yardım eden kişiler adına Antalya Yardımlaşma Platformu'yla paylaştım." dedi.

''YARDIM İÇİN ARAYANLARDAN BİRİSİ EVLENMEK TEKLİFİ ETTİ''

Devlet kurumlarından aranarak, kendisine yardımda bulunulduğunu belirten Biçici, "Vatandaşların haricinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Konyaaltı Belediyesi'nden arayarak yardımcı oldular. Konuyu yaşadığımız emlakçı beni aradı. Benden özür diledi ve biz olayı aramızda tatlıya bağladık. Yardım etmek için arayan yüzlerce kişi oldu ancak bir kişi de arayarak evlenme teklifinde bulundu." ifadelerini kullandı.

''YALNIZ OLMADIĞINI HİSSETTİRDİLER''

Antalya Yardımlaşma Platformu Temsilcisi Halit Mert ise kendilerini de Ayşe Biçici için birçok kişinin aradığını dile getirerek şunları söyledi: "Platform olarak Ayşe hanım gibi yardımcı olduğumuz yüzlerce kişi var. Ayşe hanım ihtiyacı dışında fazla gelen miktarı, ihtiyacı olanlarla paylaşmak için platformumuza verdi. Bu toplumsal duyarlılığı gösteren herkese çok teşekkür ediyoruz. Ayşe hanıma yalnız olmadığını, çaresiz olmadığını hissettirdiler. Herkesi yaşanılan bu sıkıntının uluslararası bir sıkıntı olduğunu bilerek hareket etmeye davet ediyorum"