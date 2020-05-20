Evde yemek yapmak isteyenler için Ege mutfağından 10 efsane lezzet!

Her bölgenin kendine has lezzetleri efsanevi tatlar sunuyor. Ege'nin efsanevi lezzetleri ise sağlıklı beslenmek isteyenlere eşsiz lezzetler sunuyor. İşte Ege'nin 10 efsanevi lezzeti.

KABAK ÇİÇEĞİ DOLMASI

Ege'nin en özel lezzetlerinden olan kabak çiçeği dolması, narin kabak çiçekleriyle yapılır. Dolam içi olarak isteğe görezeytinyağlı dolma harcı ya da kıymalı harç doldurulur. Ege'yi ziyaret edenlerin ya da Ege lezzetlerini tadabileceğiniz yerlerde bu yemeği tatmadan geçmeyin.

ZEYTİNYAĞLI BAKLA

Zeytinyağlı bakla, baklanın ilk çıktığı ilkbahar aylarında yapılmaktadır. Soğuk bir lezzet olan zeytinyağlı bakla, yoğurtla beraber yenir.Bu yemeğe ilave edilecek en güzel ilave dere otudur.

DENİZ BÖRÜLCESİ

Ekşi, tuzlu ama çok da lezzetli olan deniz börülcesi, haşlanarak üzerine zeytinyağı ve limon eklenir. Bazı tariflerde ise sarımsak ile lezzetlendirilen bir yemektir. Çok hafif bir yemek olan deniz börülcesi, sağlığa çok faydalı bir yemektir.

ZERDE

Özel günler için hazırlanan bir tatlı olan zerde, birtür pirinç tatlısıdır. Karanfil, loğusa şekeri ve baharatların sultanı safranla tatlandırılan bu yemek, görkemli sofraların aranan lezzetidir.

İZMİR LOKMASI

En sevilen Ege tatlılarından olan İzmir lokması,önemli günlerde dağıtılan bir hayır tatlısıdır. Hamur toplarının yağda kızartılması ile yapılan bu tatlı, Ege'nin alametifarika lezzetlerdendir.

ZEYTİNYAĞLI SARMA

Ege'nin simge yemeklerinden olan zeytinyağlı sarma,öğünlerde en çok tercih edilen yemeklerdendir. Asma yaprağının ekşi tadı ile özel bir kıvama kavuşan yemek, doyumsuz bir lezzet sunmaktadır.

ENGİNAR DOLMASI

Zeytinyağlı dolma harcı , bütün enginarın içine doldurulur. Doldurulan enginarlar, limonlu su içinde pişirilir. Görüntüsüyle iştah kabartan enginar dolması lezzetiyle de unutulmaz bir yemektir.

KUZU ETLİ ŞEVKETİ BOSTAN

Ege'de kendiliğinden yetişen bir bitki olan şevketi bostan,yabani bir ottur. Lezzetli bir bitki olan şevketi bostanı en zorlu yönü ayıklanmasıdır. Kuzu eti, sarımsak ve soğanla harmanlanan karışım kavrularak pişirililir. İsteğe göre terbiyeli olarak da sunulabilen yemek, oldukça lezzetlidir.

ŞAMBALI

Şambaba adıyla Türkiye'nin farklı yerlerinde tanınan tatlı, İzmir'in Türk mutfağına armağanıdır. İrmik, un, yoğurt ve yumurta karıştırılıp tepsiye dökülür. Üzerine badem dizilen karışıma şerbet dökülerek hazırlanır.

PAPAZ YAHNİSİ

Ana yemek olarak tercih edilen papaz yahnisi,Osmanlı döneminden bu yana sevilerek tüketilen bir yemektir. Arpacık soğan, dana eti ve sarımsağın beraber pişirilmesiyle oluşan özel lezzeti damaklarda unutulmaz bir lezzet bırakır.