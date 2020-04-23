Evde kalan çocukların balkonlardaki 23 Nisan coşkusu! Hep bir ağızdan söylediler

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan ve 11 Mart günü Türkiye'ye sıçrayan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkmaları yasak olan çocuklar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kendilerine armağan ettiği bayramı balkonlarda kutladı.

Halk sağlığını tehdit eden salgın nedeniyle yaklaşık 3 haftadır sokağa çıkmaları yasak olan çocuklar, bayram için ezberledikleri en özel şiirlerini ve 23 Nisan'ın en bilinen şarkısını balkonlardan hep bir ağızdan söyledi.

BALKONLARDA 23 NİSAN COŞKUSU

İstanbul'da Bahçelievler'e bağlı Fevziçakmak Mahallesi, Umman Sokak'ta kaydedilen görüntülerde çocuklar evlerinin balkonlarından 23 Nisan şarkıları söyledi. Yetişkinler de çocukların doya doya eğlendiği anları yakından takip etti.

Sokağa çıkma yasağına rağmen bayramı coşkuyla kutlayan sokak sakinlerinin, evlerinin camlarını ve balkonlarını Türk bayraklarıyla donattığı görüldü.