Evde cansız bedeni bulunan kadının oğlu tarafından kedi yüzünden öldürüldüğü ortaya çıktı
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde evde cansız bedeni bulunan kadının oğlu tarafından sokakta bulduğu kedileri eve getirmek istemesi üzerine çıkan tartışma sonucu öldürdüğü tespit edildi.
Şehzadeler ilçesi Arda Mahallesi'nde yaşayan Nuray Duğrul (54), 2 Temmuz'da eve tadilat için gelen ustalar tarafından mutfakta ölü bulundu. Soruşturma başlatan polis ekipleri, Duğrul'un 20 yaşındaki oğlu İlhan Süngerciler'i sorguladı.
İLK İFADESİNDE KABUL ETMEDİ
Süngerciler, ilk ifadesinde, tansiyon hastası annesiyle sabah kahvaltı yaptıktan sonra işe gittiğini ve annesinin ölümünü komşularının haber vermesiyle öğrendiğini söyledi.
"KEDİ TARTIŞMASI" NEDENİYLE ÖLDÜRMÜŞ, CANSIZ BEDENİN VİDEOSUNU ÇEKMİŞ"
Şüpheli ifadeleri üzerine gözaltına alınan İlhan Süngerciler, ikinci sorgusunda cinayeti işlediğini itiraf etti.
Zanlının, sokakta bulduğu kedileri eve getirmek istediği için kahvaltı yaparken annesiyle tartışmaya başladıklarını, bu sırasında göğüs kısmından ittiği annesinin dengesini kaybederek başını mutfak bankosuna vurduğunu, yere düşen annesinin durumunu cep telefonu kamerasıyla kaydettikten sonra korkuyla evden çıkıp işe gittiğini söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.