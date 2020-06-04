Ev yangınında cesedi bulunan kişinin öldürüldüğü belirlendi

Manisa'nın Soma ilçesinde, dün yangın çıkan evde cesedi bulunan Hüseyin Durmaz'ın öldürüldüğü tespit edildi.

Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, dünkü yangının ardından bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alarak tanık ifadelerine başvurdu.

EV, ELEKTRİKLİ SOBAYLA ATEŞE VERİLDİ

Yangından kısa süre önce apartmanın önüne hafif ticari araçla gelen bir kişinin, binaya girip çıktığı belirlendi. Hüseyin Durmaz'ın (46) cesedinde yapılan ilk incelemede, bıçak yarası tespit edildi. Durmaz'ın bıçaklanarak öldürüldüğü, evin de elektrikli sobayla ateşe verildiği saptandı. Hafif ticari araç Zonguldak'ta bulunurken, araç sahibi A.A. (43) gözaltına alındı. Zanlının Soma'ya getirileceği öğrenildi.