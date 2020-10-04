Etrafa yayılan kötü koku acı gerçeği ortaya çıkarttı
04.10.2020 15:58 | Güncelleme: 04.10.2020 16:07
Etrafa yayılan kötü koku acı gerçeği ortaya çıkarttı 3 gündür evden çıkmayan adam tavanda asılı halde bulundu Eve giden oğlu kan izleri ve babasının cesediyle karşılaştı Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bir şahsın tek başına yaşadığı evden gelen kokulardan şüphelenen çevredekiler, durumu...
Etrafa yayılan kötü koku acı gerçeği ortaya çıkarttı
3 gündür evden çıkmayan adam tavanda asılı halde bulundu
Eve giden oğlu kan izleri ve babasının cesediyle karşılaştı