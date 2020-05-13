Esra Erol doğum günü sürprizi ile canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Atv ekranlarında hafta içi her gün 16.20'de izleyicisi ile buluşan başarılı sunucu Esra Erol, dün yeni yaşına girdi. Ekibinin hazırladığı videoyla duygusal anlar yaşayan Esra Erol sevinç ve hüznü bir arada yaşadı.

ÖĞRETMENLERİ ESRA EROL'U ANLATTI

38. yaşını kutlayan Esra Erol'a canlı yayında doğum günü sürprizi yapıldı. Esra Erol'un öğretmenlerinin ekrana yansıtıldığı videoda, ünlü sunucunun çocukluk fotoğrafları ekrana geldi ve öğretmenleri Esra Erol'u anlattı.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Esra Erol, programda öğretmenlerini görünce çok şaşırdı ve sürpriz karşısında duygulanarak gözyaşlarını tutamadı.