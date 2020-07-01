Esra Dermancıoğlu'nun sürpriz sonlu dans videosu izleyenleri kahkahaya boğdu

Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan karantina sürecinde sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve sık sık paylaştığı dans videolarıyla gündemden düşmeyen 51 yaşındaki oyuncu Esra Dermancıoğlu, yeni bir paylaşımda bulundu.

SÜRPRİZ SONLU DANS VİDEOSU

Instagram hesabında 407 bin takipçisi olan Esra Dermancıoğlu, sürpriz sonlu yeni dans videosunu "Yaşamak için doğduk" notuyla takipçileriyle paylaştı. Hem kıyafeti hem de figürleri ile oldukça eğlendiği görülen oyuncunun, videonun sonunda ıslandığı anlar izleyenleri kahkahaya boğdu.

ZERRİN TEKİNDOR DA YORUM YAPTI

Öte yandan, ünlü oyuncu Zerrin Tekindor, Esra Dermancıoğlu'nun videosuna "Hahhahhaahhhaaaaa nefissss" yorumunda bulundu. Dermancıoğlu'nun dans videosu binlerce beğeni aldı.