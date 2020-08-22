Eskişehirli TIR şoförü, aracını gelin arabası yaptı

TIR şoförlüğü yapan Ozan Turan (27), evlenme kararı aldığı kız arkadaşı Gamze Tekin'i (25) baba evinden gelin arabası yaptığı aracının çekicisiyle aldı. Turan, "Tek hayalim buydu. Gelin hanıma söyledim, sağ olsun kırmadı. Hayalimi gerçekleştirdi" dedi.

Düğün için kullandığı TIR'ın dorsesini gelin arabasına çeviren Turan, aracını da klasik bir gelin arabasına uygun olarak süsledi. Gamze Tekin'i baba evinden almaya süslediği aracıyla giden damat, Tekin'i alıp, iş arkadaşlarının da yer aldığı konvoyla birlikte Eskişehir'in yolunu tuttu.

"TEK HAYALİM BUYDU"

Tanışmalarına şoför arkadaşlarının vesile olduğundan bahseden ve en büyük hayalinin kullandığı aracı gelin arabası yapmak olduğunu belirten Turan, "Ben yıllardır TIR şoförlüğü yapıyorum. Tek hayalim buydu. Gelin hanıma söyledim, sağ olsun kırmadı. Hayalimi gerçekleştirdi. Bizi, TIR şoförü arkadaşlarım tanıştırdı. Çok mutluyuz" dedi.

"TIR YOKSA DAMAT YOK DEDİLER"

Gamze Tekin de "'TIR yoksa, damat yok' dediler. Ben de kabul ettim. Artık o nereye, ben oraya gideceğim" diye konuştu. Konvoyla bir süre şehir turu atan çift, daha sonra evlerine gitti.