Eskişehir Konya hızlı tren kaç saat? Ankara İstanbul hızlı tren kaç saat sürüyor? Ankara Eskişehir arası hızlı tren kaç saat?

Hızlı tren, diğer trenlere göre hızlı yolculuk etme imkanı sağlayan demiryolu aracıdır. Eskiden sistemlere döşenmiş olan raylar 200 km/sa olanağı sunarken; geliştirilen sistemlerle raylara 250 km/sa hız yapabilme imkanı sunulmuştur. Türkiye'de 10 yıldır kullanılan yüksek hızlı tren hatları nelerdir, yüksek hızlı trenle şehirler arası kaç saat sürüyor? Merak edilenler haberimizin detaylarında.

YÜKSEK HIZLI TREN NEDİR?

Şehirlerarası ulaşım için önemli bir adım olan yüksek hızlı tren (YHT), ucuz ve hızlı yolculuk yapmak isteyenler için alternatif bir seçenektir. Karayolu ulaşımına göre daha hızlı ve ekonomik bir seçenektir. Yüksek hızlı trende 4 çeşit vagon bulunmaktadır: ekonomi, yemekli, business ve business plus.

TÜRKİYE'DE İLK HIZLI TREN SEFERİ NE ZAMAN YAPILDI?

Türkiye'de ilk hızlı tren seferi, 13 Mart 2009 yılında Eskişehir-Ankara arasında yapıldı. Yaklaşık 1 saat 25 dakika süren ilk seferden sonra yeni hatlar açıldı. Hızlı tren hatları da yıllar geçtikte artırıldı.

Türkiye'de yapılan ikinci hızlı tren hattı, Ankara Konya şehirleri arasında açılmıştır. 306 kilometrelik tren hattı 1 saat 30 dakika sürüyor.

TÜRKİYE'DE YÜKSEK HIZLI TREN HATLARI NELERDİR?

Ankara - Eskişehir yüksek hızlı tren hattı

Ankara - Konya yüksek hızlı tren hattı

Ankara - İstanbul yüksek hızlı tren hattı

Eskişehir - Konya yüksek hızlı tren hattı

İstanbul - Konya yüksek hızlı tren hattı

ESKİŞEHİR KONYA HIZLI TREN KAÇ SAAT SÜRÜYOR?

Eskişehir Konya şehirleri arasında sefer yapan hızlı tren yolculuğu yaklaşık olarak 1 saat 45 dakika sürüyor. Konya'dan ilk hızlı tren sabah 7'de kalkıyor, son sefer ise 17.45'te yapılıyor.

ANKARA İSTANBUL HIZLI TREN KAÇ SAAT SÜRÜYOR?

533 kilometre uzunluğunda olan hızlı tren yolculuğu yaklaşık olarak 5 saat 30 dakika sürüyor. İstanbul'da iki farklı kalkış noktası olan tren yolculuğu;

Ankara - Söğütlüçeşme/İstanbul arası 4 saat 30 dakika sürerken; Ankara - Halkalı/İstanbul arası 5 saat 20 dakika sürmektedir.

Marmaray ile bütünleşerek yolcu bindirip indirme durumu daha da kolay hale getirilmektedir. Bu tren hattı İstanbul'dan sırasıyla; Halkalı, Bakırköy, Söğütlüçeşme, Bostancı, Pendik, Gebze, İzmit, Arifiye, Bilecik, Bozüyük, Eskişehir, Polatlı ve Eryaman duraklarına uğramaktadır.

Ankara - İstanbul ve İstanbul - Ankara seferleri;

Ankara - Söğütlüçeşme günde 7 sefer,

Söğütlüçeşme - Ankara günde 7 sefer

Ankara - Halkalı günde 1 sefer

Halkalı - Ankara günde 1 sefer olarak belirlenmiştir.

ANKARA ESKİŞEHİR HIZLI TREN KAÇ SAAT SÜRÜYOR?

Ankara ve Eskişehir arasında görev yapan yüksek hızlı trenler, Eryaman ve Polatlı durakları olmak üzere iki durakta durmaktadır. Ankara Eskişehir arası yüksek hızlı tren ile 1 saat 30 dakika sürmektedir.

Ankara - Eskişehir günde 6 sefer

Eskişehir - Ankara arası günde 6 sefer düzenlenmektedir.

ANKARA KONYA HIZLI TREN KAÇ SAAT SÜRÜYOR?

Ankara Konya hattı arasında görev alan trenler Eryamanlar ve Polatlı duraklarına uğrar, son durak ise Konya'dır. Sefer sayısı toplam on dört tanedir. Ankara Konya hızlı tren ile 1 saat 45 dakika sürmektedir.

Ankara Konya arası günde 6 sefer

Konya Ankara arası günde 6 sefer yapılmaktadır.

KONYA İSTANBUL HIZLI TREN KAÇ SAAT SÜRÜYOR?

Konya ve İstanbul arası pek çok durak bulunmaktadır. İstanbul'dan kalkan bir yüksek hızlı tren sırasıyla; Halkalı, Bakırköy, Söğütlüçeşme, Bostancı, Pendik, Gebze, İzmit, Arifiye, Bilecik, Bozüyük, Eskişehir duraklarına uğrar ve en son durak olarak Konya'ya gelir. Toplam süre yaklaşık 5 saattir.

Konya - İstanbul/Söğütlüçeşme arası 4 saat 50 dakika sürmektedir.

Konya - İstanbul/Halkalı arası 5 saat 40 dakika sürmektedir.

Konya İstanbul arası yüksek hızlı tren ile gün içerisinde yapılan seferler sayıları;

Konya - İstanbul / Söğütlüçeşme arası 2 sefer

Konya - İstanbul / Halkalı arası 1 sefer

İstanbul / Halkalı - Konya arası 1 sefer

İstanbul / Söğütlüçeşme - Konya arası 2 sefer yapılmaktadır.

Yüksek hızlı tren ile karayolu ve havayoluna alternatif bir seçenek gelmiştir. Böylece, karayoluna göre daha hızlı; havayoluna göre daha ekonomik seyahat edebilme imkanı vardır. Kombine bilet alma şansınız da vardır. Daha fazla bilgi ve bilet almak için TCDD'nin uygulamasını kullanabilirsiniz.