Eski Survivor yarışmacısı Nisa Bölükbaşı, MasterChef Türkiye'ye konuk oldu

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye, dün akşam dokunulmazlık oyunu oynanan bölümüyle ekrana geldi. MasterChef Türkiye 2020'de haftanın ilk dokunulmazlık oyunu öncesi stüdyoda büyük bir sürpriz yaşandı. Survivor 2020 yarışması ile adından söz ettiren Nisa Bölükbaşı birden stüdyoya girerek büyük bir sürpriz yaptı.

"AYYÜCE'Yİ SANA BENZETİYORUM"

Şef Mehmet Yalçınkaya, Nisa'nın yarışmaya gelme nedenini ise "Yapımcıların Nisa'ya rayska sözü var. Birazdan arkadaşlarımız rayska yapacak ve Nisa'ya yedireceğiz" sözleriyle açıkladı. Öte yandan Mehmet Şef, Nisa'yı Ayyüce'ye benzeterek, "Mimiklerini sana benzetiyorum" dedi.

Ayyüce