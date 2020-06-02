Eski Refah Partisi Genel Başkanı Ahmet Tekdal hayatını kaybetti

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi olarak da görev yapan Tekdal, bir süredir tedavi gördüğü özel hastanede yaşamını yitirdi.

CENAZE NAMAZI BUGÜN KILINACAK

Ahmet Tekdal için bugün ikindi namazını müteakip Hacı Bayram Veli Camisi'nde cenaze töreni düzenlenecek. Tekdal'ın cenazesi, Gölbaşı'ndaki aile kabristanında toprağa verilecek.

OĞUL ERBAKAN'DAN TAZİYE MESAJI

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Twitter hesabından Tekdal'ın vefatına ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Erbakan Hocamızın yol arkadaşı, vefanın, sadakatin en özel örneklerinden, Refah Partisi eski Genel Başkanı, kıymetli büyüğümüz Ahmet Tekdal Beyefendi'nin vefat haberini üzülerek öğrendim. Ailesine, yakınlarına ve tüm camiamıza başsağlığı diliyorum."

AHMET TEKDAL KİMDİR?

Ahmet Tekdal, 1931 yılında Ağrı'da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Tekdal, Refah Partisi'nin kurucu üyeleri arasında yer aldı ve partinin ilk Genel Başkanı oldu. 1995 seçimlerinde 20. Dönem Ankara Milletvekilli seçilen Tekdal, evli ve 3 çocuk babasıydı.

KARAMOLLAOĞLU DA TAZİYE MESAJI YAYINLADI

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, tedavi gördüğü hastanede vefat eden kapatılan Refah Partisi'nin kurucu üyesi ve eski Genel Başkanı Ahmet Tekdal için taziye mesajı paylaştı.

Karamollaoğlu, Twitter hesabından paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı: "Milli Görüş Hareketimizin önemli isimlerinden olan, Refah Partisi eski Genel Başkanı, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu üyesi kıymetli Ahmet Tekdal ağabeyin vefatını büyük bir teessürle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyorum."