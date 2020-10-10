Eski Kırgız lideri güç mücadelesinde yeniden tutuklandı

Kırgızistan'da siyasi kaosa yol açan tartışmalı seçimlerin ardından, iktidardaki cumhurbaşkanı Soroonbay Ceenbekov, göstericilerin serbest bıraktığı eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'i yeniden tutuklandı.

Atambayev'in güvenlik güçlerinin yaptığı baskınla yeniden tutuklandığı bildirildi.

Geçen Pazar günü yapılan tartışmalı parlamento seçimleri ülkeyi krize sürükledi.

Parlamento, halefinin istifa etmesinin ardından milliyetçi siyasetçi Sadyr Zhaparov'u başbakanlık görevine getirdi.

Zhaparov aynı zamanda, protestocular tarafından salıverilen üst düzey siyasetçilerden biriydi. Shaparov'a, 2013'te bir hükümet yetkilisini rehin alma suçlamasından hapis cezası verilmişti.

Olaylar, tartışmalı seçimin ardından protestocuların başkent Bişkek sokaklarına çıkıp, resmi binalara saldırmasıyla başladı. Eylemciler, seçimin tekrarını ve Rusya yanlısı Cumhurbaşkanı Sooronbay Jeenbekov'un istifasını istiyordu.

Jeenbekov, yeni bir hükümet kurulup, hukukun üstünlüğü yeniden sağlandığında istifa edeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı, eylemlerde çatışmaların yaşandığı Cuma günü, olağanüstü hal ilan etti.

Gösterilerin başlamasından bu yana 1200'den fazla kişi gözaltına alınırken, bir kişi hayatını kaybetti.

Şimdiyse başkentte sıkı bir sokağa çıkma yasağının uygulandığı bildiriliyor.

Denize kıyısı bulunmayan ve Çin ile komşu olan Kırgızistan 1991'deki bağımsızlığına kadar Sovyetler Birliği'nin bir parçasıydı. Ülkede bazı komşularına kıyasla, yarı özgür ve dürüst seçimlerin düzenlendiği kaydediliyor. Ancak 2005 ve 2010'daki ayaklanmalarda iki devlet başkanı görevden uzaklaştırılmıştı.

Atambayev neden ve nasıl tutuklandı?

Atambayev'in bir sözcüsü, eski cumhurbaşkanının evine özel kuvvetlerin operasyon yaptığını söyledi.

Savcılık da Atambayev'in isyan çıkartmak suçlamasıyla tutuklandığını bildirdi. Atambayev, Jeenbekov'un en sıkı siyasi rakiplerinden biri.

Taraftarları, yolsuzluk suçlamasından uzun bir hapis cezası alan Atambayev'i Salı günü hapisten kaçırmıştı.