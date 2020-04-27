Eski Galatasaraylı futbolcu Bruma, yakın arkadaşına 3 milyon euro kaptırdı

Hollanda'da PSV forması giyen ve eski takımı Galatasaray'a dönmesi yönünde söylentiler çıkan Bruma, dolandırıcılık şokuyla karşı karşıya kaldı.

Portekiz basınında yer alan habere göre, 2017-19 yılları arasında Almanya'da Leipzig forması giyerken banka hesabı, en yakın arkadaşı tarafından boşaltıldı.

BANKA HESABI BOŞALTILDI

Arkadaşının Bruma'dan aldığı bir vekaletname ile banka hesaplarını boşalttığı bildiriliyor. Bruma'nın ise bunu Şubat ayında bir ev almak için senet imzaladığı sırada fark ettiği belirtiliyor.