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Eski Galatasaraylı futbolcu Bruma, yakın arkadaşına 3 milyon euro kaptırdı

Bir dönem Galatasaray'da da futbol oynayan PSV Eindhoven'ın Portekizli futbolcusu Bruma, Almanya'da Leipzig forması giydiği dönemde yakın arkadaşı tarafından 3 milyon euro dolandırıldığını açıkladı.

Eski Galatasaraylı futbolcu Bruma, yakın arkadaşına 3 milyon euro kaptırdı
27.04.2020 21:33 | Son Güncelleme: 27.04.2020 21:53

Hollanda'da PSV forması giyen ve eski takımı Galatasaray'a dönmesi yönünde söylentiler çıkan Bruma, dolandırıcılık şokuyla karşı karşıya kaldı.

Portekiz basınında yer alan habere göre, 2017-19 yılları arasında Almanya'da Leipzig forması giyerken banka hesabı, en yakın arkadaşı tarafından boşaltıldı.

BANKA HESABI BOŞALTILDI

Arkadaşının Bruma'dan aldığı bir vekaletname ile banka hesaplarını boşalttığı bildiriliyor. Bruma'nın ise bunu Şubat ayında bir ev almak için senet imzaladığı sırada fark ettiği belirtiliyor.

Eski Galatasaraylı futbolcu Bruma, yakın arkadaşına 3 milyon euro kaptırdı
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