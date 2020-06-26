Eski Galatasaraylı Felipe Melo, çay içerken videosunu paylaştı

Galatasaray'ın efsane futbolcuları arasına girmeyi başaran Brezilyalı orta saha Felipe Melo, sosyal medya paylaşımlarıyla Türkiye'deki günlerini ve Galatasaray'ı unutmadığını gösteriyor.

Melo'nun Instagram'dan paylaştığı videoda çay içmesi ve Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'a "Bu bitti, çok iyi kardeşim" sözleriyle mesaj göndermesi dikkatlerden kaçmadı.

4 YILDA 7 KUPA KAZANDI

Sarı kırmızılı kulüpte 2011-2015 yılları arasında forma giyen Brezilyalı eski futbolcu, 3 lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası ve 2 Türkiye Süper Kupası olmak üzere 7 kupa sevinci yaşadı.