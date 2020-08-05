Eski Fenerbahçeli Semih Şentürk, eşiyle denizde öpüşürken objektiflere yansıdı

Eski milli futbolcu Semih Şentürk, eşi Pınar Şentürk ile soluğu Bodrum'da aldı. Denizde şakalaşan ünlü çift, bir ara romantik anlar yaşadı.

Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Bir dönem Fenerbahçe forması giyen eski futbolcu, önceki gün eşi Pınar Şentürk ile Yalıkavak'ta görüntülendi. Birlikte denize giren ikili, denizde hem şakalaştı, hem de aşk yaşadı.

Şentürk, eşini denizde öpücüklere boğdu. İkili adeta, 'Aşk Bodrum'da yaşanıyor' dedirtti. Kameraları fark eden Pınar Şentürk, eşini denizin içine sokmaya çalışarak ortaya komik görüntüler çıkardı.

EŞİNİN GÖZLERİ SIRTINDA

17 yıldır evli olan çiftten eski futbolcu, bir dönem eşinin gözlerini sırtına dövme olarak yaptırmıştı.

İKİ SENE ÖNCE FUTBOLU BIRAKTI

Kariyerine Fenerbahçe altyapısında başlayan Semih; İzmirspor, Antalyaspor, Başakşehir ve Eskişehirspor'da da ter döktü. Kariyerinde oynadığı 374 maçta 154 gol atan golcü isim, A Milli Takım'da ise 28 maçta 8 gol kaydetti.