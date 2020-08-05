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Eski Fenerbahçeli Semih Şentürk, eşiyle denizde öpüşürken objektiflere yansıdı

Fenerbahçe'nin "Nöbetçi golcü" lakaplı eski golcüsü Semih Şentürk, tatilini ailesiyle Bodrum'da geçiriyor. Eşi Pınar Şentürk'le denizde objektiflere yansıyan Semih, 17 yıllık hayat arkadaşını öpücüklere boğdu.

Eski Fenerbahçeli Semih Şentürk, eşiyle denizde öpüşürken objektiflere yansıdı
05.08.2020 14:33 | Son Güncelleme: 05.08.2020 14:49

Eski milli futbolcu Semih Şentürk, eşi Pınar Şentürk ile soluğu Bodrum'da aldı. Denizde şakalaşan ünlü çift, bir ara romantik anlar yaşadı.

Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Bir dönem Fenerbahçe forması giyen eski futbolcu, önceki gün eşi Pınar Şentürk ile Yalıkavak'ta görüntülendi. Birlikte denize giren ikili, denizde hem şakalaştı, hem de aşk yaşadı.

Eski Fenerbahçeli Semih Şentürk, eşiyle denizde öpüşürken objektiflere yansıdı

Şentürk, eşini denizde öpücüklere boğdu. İkili adeta, 'Aşk Bodrum'da yaşanıyor' dedirtti. Kameraları fark eden Pınar Şentürk, eşini denizin içine sokmaya çalışarak ortaya komik görüntüler çıkardı.

Eski Fenerbahçeli Semih Şentürk, eşiyle denizde öpüşürken objektiflere yansıdı

EŞİNİN GÖZLERİ SIRTINDA

17 yıldır evli olan çiftten eski futbolcu, bir dönem eşinin gözlerini sırtına dövme olarak yaptırmıştı.

Eski Fenerbahçeli Semih Şentürk, eşiyle denizde öpüşürken objektiflere yansıdı

İKİ SENE ÖNCE FUTBOLU BIRAKTI

Kariyerine Fenerbahçe altyapısında başlayan Semih; İzmirspor, Antalyaspor, Başakşehir ve Eskişehirspor'da da ter döktü. Kariyerinde oynadığı 374 maçta 154 gol atan golcü isim, A Milli Takım'da ise 28 maçta 8 gol kaydetti.

Eski Fenerbahçeli Semih Şentürk, eşiyle denizde öpüşürken objektiflere yansıdı
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