Eşiyle telefonda tartışan şahıs, pompalı tüfekle rastgele ateş açtı: 2'si çocuk 3 kişi yaralandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir kişinin ayrıldığı eşi ile telefonla tartışıp pompalı tüfekle rastgele havaya ateş açması sonucu 2'si çocuk 3 kişi yaralandı. Havaya ateş açan maganda, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Salihli'nin Şehitler Mahallesi'nde önceki akşam meydana geldi. Alınan bilgiye göre, eski eşi ile telefonda tartışan H.G. (36), olay yerine gelerek tüfekle rastgele havaya ateş açtı. Pompalı tüfekten çıkan saçmalar, sokakta bulunan K.D. (13), Suriye uyruklu N.M. (10) ve M.A.C'ye (39) isabet etti.

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

ŞÜPHELİ, ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.