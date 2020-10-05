Eşinin amcası tarafından tekrar saldırıya uğrayan Gökçen Ocak: Ölmek istemiyorum

İstanbul Maltepe'de yaşanan olayda, eşinin amcası Fuat Ocak tarafından kayınvalidesinin vurulduğunu, kendisinin de tacize uğradığını söyleyen Gökçen Ocak, aylardır tehdit ve tacizlere maruz kaldı. Dün gece sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ocak, yeniden saldırıya uğradığını aktardı.

Saldırı anının görüntülerini paylaşan Gökçen Ocak, Fuat Ocak ve eşi tarafından saldırıya uğradığını belirtirken, "Can tehlikem var kapımın önünde polis olmasına rağmen saldırdılar eşimin benim kaynımın hepimizin yüzü gözü kan içinde bu gece bizi öldürmeye yemin ettiler" ifadelerine yer verdi.

"BU GECE SAĞ ÇIKAMAYACAĞIM, ÇOK KORKUYORUM"

Annesinin evine gittiği sırada saldırının gerçekleştiğini söyleyen Ocak, "Fuat ocak ve karısı tarafından kesildi üzerimize saldırdılar kapıda 2 polis olmasına rağmen korkusuzca sardırdılar 1 aydır burada can güvenliğim yok diyorum! Eşimin kardeşinin kafasına tüple vurdular TÜPLE! Bu gece sağ çıkamayacağım çok korkuyorum" dedi.

"5 YAŞINDAKİ KIZIMIN YANINDA BENİ DÖVDÜLER"

Açıklamalarına devam eden Ocak, "Neden bu kadar yapılan suçun cezası yok? Bu insanlar bundan güç alıyor korkmuyorlar ama ben korkuyorum! Dün 5 yaşındaki kızımın yanında beni dövdüklerinde sadece yapma ne olur kızım görüyor diye yalvarabildim" ifadelerini kullandı.

"BENİ FUAT OCAK'IN OĞLU CEZA ALDI DİYE KORKUTMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Saldırının, eşi ve kayınpederinin işte olduğu sırada gerçekleştiğini belirten Gökçen Ocak, "Bir insan bunu neden yapar? Eşim ve kayınpederim işteyken gecenin bir yarısı bir anneye evladının gözleri önünde birisi neden saldırır? Çatımı kırmışlar beni neden korkutmaya çalışıyorlar? Kayınvalidemi vuran Fuat Ocak'ın oğlu 10 sene ceza aldı diye!" dedi.

NE OLDU?

İstanbul Maltepe'de yaşadığını belirten Gökçen Ocak, eşinin akrabaları tarafından tehdit edildiğini söylemiş ve "Can güvenliğim yok. Fuat Ocak çıkan bir tartışmada oğlu Aykut Ocak'a silah vererek kayınvalidemi vurdurdu. Şimdi sıra bende. Devamlı tehdit ediliyorum, taciz ediliyorum. Duyun ne olur! Aksam 23'de alınıyoruz gece 3'de eve geliyoruz. Şikayetimizi geri çekmemiz için her şeyi yaşattılar bize. Şikayetimizi geri çektik fakat tehdit hakaret ve tacizler hala devam ediyor. Kolluk kuvvetleri ve gerekli mercilere lütfen etiket yapın. Ölmek istemiyorum!" demişti.

Yaşanan bu gelişmenin ardından sosyal medyada #Fuatocaktutuklansın etiketi açılmıştı.