Eşini boş inşaata götürüp darp eden ve görüntüleri sosyal medyada paylaşan saldırgan koca için 21 yıl hapis istendi

İstanbul Sancaktepe'de boşanma aşamasında olduğu eşini inşaat halindeki boş binaya götürüp dakikalarca darp eden ve bu anları sosyal medya hesabından paylaşan şüpheli Eray D. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Rümeysa S.(25) ile Eray D.'nin(27) boşanma aşamasında oldukları, bu sebeple ayrı evlerde yaşadıkları anlatıldı.

22 Ocak 2020 tarihinde Eray D.'nin Rümeysa S. ile görüşmek istediği, görüşmek için anlaşmaları üzerine şüphelinin müştekiyi araçla aldığı ve Sancaktepe'de bulunan boş bir bina içerisine götürmek istediği, Rümeysa S.'nin gitmek istemediği ancak Eray D.'nin müştekinin kolundan tutarak zorla inşaat halindeki bina içerisine götürdüğü belirtildi.

GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞMIŞ

Şüphelinin müştekiye tekme ve yumruklarla vurduğunun anlatıldığı iddianamede, şüphelinin yerden taş alarak vurduğu, çenesinden tutarak kafasını sağa sola salladığı, boğazını tuttuğu, müştekinin yerde yattığı sırada karnına ve boynuna doğru bastığı, bu sırada küfürler ettiği, 'bu bir namus meselesi' diyerek hakaret ve tehditlerde bulunduğu kaydedildi. Şüphelinin tüm bu olayları instagram isimli sosyal paylaşım sitesinin story bölümünde paylaştığı vurgulandı.

TUTUKLANDI

Darp edilen genç kadının olayın ardından karakola giderek şüpheli hakkında şikayetçi olduğu belirtildi. Olaydan 2 gün sonra yakalanan Eray D., 24 Ocak 2020 tarihinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

21 YIL 4 AYA KADAR HAPİS İSTENDİ

Şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, şüphelinin "basit yaralama", "sesli, görüntülü ileti ile hakaret", "eşe karşı kasten yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", ve "tehdit" suçlarından toplamda 4 yıl 9 aydan 21 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianame gönderdiği Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.